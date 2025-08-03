كتب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": " أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد! كل التوفيق ببطولة آسيا لكرة السلة بالسعودية – ناطرينكن مع اللقب".

وتوجهت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة صباح اليوم الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام بين 5 و17 آب الحالي.

وفي ما يلي أسماء افراد البعثة: مارون جبرايل رئيسا، توفيق قربان مديرا للمنتخب، الصربي ميودراغ بيريسيتش مدربا، الصربي ماركو فيليبوفيتش مساعدا أول للمدرب، الروماني كاتالين فولش مساعدا ثانيا للمدرب، الدكتور جوزف معوض طبيبا، رازميك بوجيكيان وجان ماري حجل معالجين فيزيائيين، بيار فلفلي مدربا للياقة البدنية، ميشال خليل لوجستيا، الى اللاعبين: أمير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، علي منصور، وائل عرقجي، يوسف خياط، هايك غيوكجيان، علي مزهر، جيرار حديديان، علي حيدر، عمر جمال الدين وديدريك لاوسم.

وتضم مجموعة لبنان(وصيف النسخة الأخيرة) كل من أوستراليا(بطلة النسخة الأخيرة) وكوريا الجنوبية وقطر.

وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان في الدور الأول بتوقيت بيروت:

-الأربعاء 6 آب: لبنان- قطر(الساعة 21.00)

-الجمعة 8 آب: لبنان- أوستراليا(الساعة 18.00)

-الأحد 10 آب: لبنان- كوريا الجنوبية (الساعة 18.00).