حصلت شركة "أبل" على حقوق بث بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في الولايات المتحدة‭‭‭ ‬‬‬بموجب عقد مدته خمس سنوات، في خطوة من شأنها أن تساعد عملاق التكنولوجيا على تعزيز خدمة البث المباشر مع واحدة من أسرع الرياضات نمواً في البلاد، وذلك في أعقاب النجاح الكبير لفيلم يحمل اسم المسابقة من بطولة براد بيت.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) أن قيمة الصفقة بلغت 140 مليون دولار سنوياً، وهو ما يفوق 90 مليون دولار كانت تدفعها شبكة (ئي إس بي إن) المملوكة لديزني مقابل بث السباقات منذ عام 2018.

واعتباراً من العام المقبل ستبث أبل سباقات فورمولا 1 عبر" أبل تي في"، خدمة البث التي نالت إشادة النقاد، وحصدت 22 جائزة إيمي هذا العام، لكنها غير قادرة على منافسة رواد الصناعة مثل نتفليكس وديزني بلس برغم استثماراتها الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وانضمت فورمولا 1 إلى قائمة الرياضات المتزايدة على منصة "أبل"، والتي تشمل الدوري الأميركي لكرة القدم و"فرايدي نايت بيسبول".

وأصبح البث المباشر للأحداث الرياضية صراعاً محتدماً في قطاع البث الرقمي، وتتنافس منصات البث بقوة على الحقوق الحصرية الباهظة الثمن التي تجذب المشجعين، وتخفض من معدل إلغاء الاشتراكات، وتزيد من أموال الإعلانات.

وقال إيدي كيو النائب الأول لرئيس الخدمات في شركة أبل "نحن سعداء بتوسيع علاقتنا مع فورمولا 1، وتقديم تجربة تتيح لمشتركي "أبل تي في" في الولايات المتحدة متابعة واحدة من أكثر الرياضات إثارة وأسرعها نمواً على مستوى العالم مباشرةً".

وتشمل الاتفاقية، بث "أبل" تي في جميع التجارب الحرة والتأهيلية وسباقات السرعة وسباقات الجائزة الكبرى.

وستبث المنصة سباقات مختارة وجميع التجارب الحرة مجاناً طوال الموسم عبر التطبيق الخاص بها.

وتأتي الصفقة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه فيلم (فورمولا 1) من إنتاج أبل، والذي تشير تقديرات موقع بوكس أوفيس موجو الذي تديره أي إم دي بي إلى أن إيراداته تجاوزت 628 مليون دولار عالمياً.

وسيُعرض الفيلم عبر منصات البث الرقمي لأول مرة عالمياً على منصة (أبل تي في) في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.