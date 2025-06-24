كشف مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، تفاصيل للمكالمة الهاتفية التي دارت بين دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ وصفها بأنها «استثنائية» مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي كان حازماً ومباشراً وأبدى غضبه من بنيامين نتنياهو، بحسب«أسوشيتد برس».

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي بأن ترامب، كان غاضباً خلال مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الهادفة لإرساء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ما يجب أن يحدث

وذكر المصدر أن «ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب القيام به للحفاظ على وقف إطلاق النار، وقد أدرك الأخير خطورة الموقف».

وتحدث ترامب إلى نتنياهو من الطائرة الرئاسية- خلال توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي -، فيما يتعلق بخرق وقف إطلاق النار مع إيران.

وبحسب المسؤول فإن ترامب كان «حازماً ومباشراً بشكل استثنائي مع نتنياهو حول ما يجب أن يحدث للحفاظ على وقف إطلاق النار».

وقال ترامب عقب المكالمة إن إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران، لكن تل أبيب أكدت أن مقاتلاتها هاجمت مواقع في طهران.

من جانبه، أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل امتنعت عن شن المزيد من الضربات في أعقاب محادثة ترامب مع رئيس الوزراء.

أعنف مواجهة عسكرية

كشفت كل من إسرائيل وإيران، الثلاثاء، عن خسائرهما في حرب الـ 12 يوماً، التي انتهت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الطرفين على وقف تدريجي لإطلاق النار يبدأ قرابة الساعة الرابعة فجر الثلاثاء.

وأسفرت أعنف مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل بدأت في 13 يونيو/ حزيران الجاري، عن مقتل العشرات من القيادات العسكرية والنووية لطهران، الذين جرى استهدافهم واحداً تلو الآخر في الحرب.

610 قتلى

بلغ عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية بين المدنيين الإيرانيين 610 أشخاص، فيما أصيب أكثر من 4700، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة الإيرانية.

ومن بين القتلى 13 طفلاً، أصغرهم رضيع يبلغ شهرين، بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى 5 أطباء أو مسعفين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بتضرر سبعة مستشفيات، وتسع سيارات إسعاف جراء الضربات الإسرائيلية.

اغتيالات قادة

على الصعيد العسكري، قتل أغلب القادة العسكريين من الصف الأول خاصة في اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية، على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلاً عن قائد مقر «خاتم الأنبياء» علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم اغتيال 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً، كما قتل أكثر من 17 عالماً نووياً خلال الهجمات على إيران.

البرنامجي النووي

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، فيما أكدت الولايات المتحدة أن إيران لم يعد لديها قدرة على بناء سلاح نووي بعد تدمير منشآتها في أصفهان ونطنز ومفاعل فوردو الحصين في الجبال. وتؤكد التقارير أن الخسائر الإيرانية من جراء استهداف بنيتها التحتية ومنشآتها النووية قد تصل إلى عشرات المليارات.

استهداف الداخل الإسرائيلي

أكد الإسعاف الإسرائيلي أن الحرب مع إيران خلفت نحو 30 قتيلاً، وأكثر من 1300 مصاب، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن قدرة الدفاع الجوي في إسرائيل على توفير حماية كاملة من الهجمات الصاروخية.

وشهدت الحرب استهداف الداخل الإسرائيلي بضربات صاروخية تعتبر من الأشد في تاريخه، ما تسبب في دمار في عدد من المدن وخسائر اقتصادية.