تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن باقي الرهائن في قطاع غزة.

واستهدف الاحتجاج أيضا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما طالب العديد من المتظاهرين أيضا بإنهاء الحرب على غزة.

وتم رفع لافتات خلال التظاهرات عليها شعارات مثل “كم من الدماء سيتم إراقتها” و”أوقفوا الحرب”، وأظهرت العديد من الملصقات وجوه الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس منذ 7 تشرين 2023.

كما انتقدت التظاهرات قرار القيادة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.