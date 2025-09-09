هزت انفجارات عدّة العاصمة القطرية الدوحة وتصاعدت سحب الدخان في سماء حي كتارا في شكل كثيف.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، كان مستهدفا في الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ظهر الثلاثاء.

نتنياهو: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".

وأضاف نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين"، مضيفًا أن تل أبيب "تنتظر النتائج".

في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة "حماس" في الدوحة.

وحسب التقرير فإن رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، الذي حاولت إسرائيل اغتياله في الأردن عام 1997، من بين قادة "حماس" في الاجتماع الذي استهدفته إسرائيل.

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكداً أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

وأكّد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحماس للجزيرة، أنّ قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة، ومجموعة شهداء على رأسهم نجل خليل الحية ومدير مكتبه جهاد لبد قتلوا في القصف.

وأضاف أن الضربة حصلت خلال اجتماع جدي للحركة للبحث في اتفاق وقف إطلاق النار.

الخارجية القطرية: أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الجبان" والذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إن "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وتابع أن "الوزارة تؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

وشدد على أنه "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

وأكدت مصادر أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعًا لقيادات حماس في الخارج، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية "انتقامية" ضد قادة الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك: سلاح الجو استهدف قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر. وقال المتحدث باسمه افيخاي ادرعي: هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الارهابية. ان قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا انشطة حماس الارهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل. قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية. وسيواصل جيش الدفاع والشاباك لحسم حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر.

واشار إعلام إسرائيلي الى ان الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض. كما أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ عمليّة الإغتيال التي نفذها في العاصمة القطريّة الدوحة، أُطلِقَ عليها إسم "قمة النار".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة.

وافادت العربية بمقتل خليل الحية وفق معلومات اولية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، صورة تظهر مبنى يعتقد أنه كان موقعا لاجتماع يضم قياديين من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قبيل استهدافه من قبل إسرائيل، بحسب ما تداوله مستخدمون. وتظهر الصورة مبنى على هيئة فيلا، يقال إنه كان يحتضن اجتماعا لوفد حركة "حماس" المفاوض.

