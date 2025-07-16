المركزية- أعلنت شركة Whish Money ش.م.ل. عن إطلاق حملتها الصيفية المنتظرة التي تتيح للمستخدمين حرية الدفع بأي عملة من دون أي عمولة على تحويل العملات الأجنبية. وأوضحت أنه حتى 31 آب 2025 يمكن لجميع حاملي بطاقة Whish Visa الاستمتاع بعمليات شراء عالمية بأي عملة، وفق سعر صرف Visa الرسمي، ومن دون أي رسوم خفية.

وقال الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة Whish Money توفيق كوسا: في Whish Money نؤمن بالمدفوعات العادلة، الشفافة، والعابرة للحدود. وهذه الحملة تعكس التزامنا بمنح مستخدمينا حرية مالية حقيقية أينما كانوا.

ووفق بيان الشركة، "تأتي هذه الحملة استكمالًا لسياسة Whish Money المعتمدة سابقًا بعدم فرض أي رسوم على المعاملات بالدولار الأميركي خارج لبنان، واليوم توسّع الشركة هذه الميزة لتشمل جميع العملات، حيث سيتم احتساب المبلغ وفق سعر الصرف المعتمد من Visa، من دون أي زيادة أو هامش ربح إضافي".

ويضيف البيان: يستفيد حاملو بطاقة Whish Visa أيضًا من مزايا حصرية، تشمل الدخول المجاني إلى صالات الانتظار الخاصة في المطارات، وحسومات خاصة على الفنادق، وتأجير السيارات، والتسوّق، إلى جانب مجموعة من خدمات الحماية التي تعزّز راحة البال أثناء السفر أو الشراء من الخارج. سواء كنت مسافرًا خارج البلاد أو تتسوّق عبر الإنترنت من متاجر عالمية، تضمن لك Whish Money الاستفادة القصوى من أموالك، من دون أي مفاجآت.