المركزية- وقت كان كثر يتوقعون انتهاء عملية "الأسد الصاعد" عند حدود بضعة صواريخ تطلقها طهران ردا على اغتيال تل ابيب قادتها العسكريين وعلمائها النوويين، دخل الصراع الدموي التدميري بين الدولتين اسبوعه الثاني وسط مخاوف من انزلاق الاوضاع الى حرب واسعة تحذر منها مجمل دول العالم. الكرملين يصف الوضع بالخطير ويؤكد ان الشرق الاوسط يندفع الى هاوية من عدم الاستقرار والحرب.اردوغان يدق ناقوس الخطر معتبرا ان اوروبا ستدفع ثمن التصعيد في ايران. السعودية وقطر تحذران من استهداف المنشآت النووية. اما مساعي الحلول فغائبة، وباستثناء اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان باريس وبرلين ولندن ستقدّم عرضًا تفاوضيًّا شاملاً للإيرانيين، لم يطفُ على واجهة المشهد الدولي اي اقتراح حل او مسعى من شأنه وضع حد لحمام الدم بين الدولتين.

وفي انتظار ما ستتمخض عنه اجتماعات جنيف، اكد الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته في ايران مؤكدا ان القتال سيستمر لفترة طويلة، في حين أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض.

من جهتها، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن استعدادات أميركية للرد على أي سيناريو محتمل بشأن اغلاق مضيق هرمز من طرف طهران. ولا يستبعد خبراء أن تلجأ إيران إلى غلق المضيق في حال دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب إسرائيل.

الميدان: وفي اليوم الثامن على الصراع، أطلقت إيران، موجة جديدة من الصواريخ نحو جنوب إسرائيل.وعلق المرشد الإيراني علي خامنئي في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قائلاً إن "العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة". بدورها، أكدت السلطات الإيرانية أنها استهدفت المركز التكنولوجي في بئر السبع، الذي يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. وأضاف أنه عمل على اعتراضها، مشيرا إلى تفعيل منظومات الدفاع في مناطق عدة. وأوضح المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، في الإحاطة الصحافية اليومية، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تعمل تحت الأرض وفي الأجواء بإيران. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي يقاتل على 7 جبهات، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه ماض في إزالة التهديد الإيراني الوجودي لإسرائيل. وليس بعيداً افيد عن اغتيال عالم نووي إيراني في شقة آمنة نقل إليها للحفاظ على حياته.

برّاك ودروز سوريا: داخليا، وبعيد مغادرة الموفد الاميركي توماس برّاك بيروت بعدما اجتمع مع الرؤساء الثلاثة ونقل اليهم رسائل تحذيرية، علمت "المركزية" ان برّاك عرض مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لملف الدروز في سوريا ووجوب بقائهم في الحضن العربي وتحت العباءة الجنبلاطية لمنع ارتباطهم بدروز اسرائيل. واشار الى ضرورة المساعدة لاندماج الدروز في النظام السوري.

لقاء الرئيسين: في مجال آخر، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، الرئيس ميشال سليمان الذي اوضح انه ركز مع رئيس الجمهورية "على ضرورة ابقاء لبنان بعيدا عما يجري بين ايران وإسرائيل لاسيما وان لبنان عانى كثيراً من الصراعات في المنطقة خصوصا تلك التي أرخت بثقلها عليه والحقت به اضراراً على مختلف المستويات". وشدد الرئيس سليمان على وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة "وضرورة التركيز على مصلحة البلاد العليا وما يخدم لبنان فقط". وأضاف انه اطلع من الرئيس عون على التحرك الاميركي الذي أجراه موفد الرئيس الاميركي توماس باراك "لاسيما في ضوء الارتياح الذي برز بعد لقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، خصوصاً انه استمع باهتمام إلى الاولويات اللبنانية ووعد بمعالجتها بتكليف من الرئيس ترامب. كذلك تناول البحث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية على ابواب فصل الصيف، على امل ان يتوقف التصعيد لئلا يتأثر الموسم السياحي اللبناني نتيجة ذلك".

السفير الفلسطیني: واستقبل الرئيس عون السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور الذي أوضح بعد اللقاء: "انه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية". واعرب السفير دبور "عن الشكر والتقدير لمواقف الرئيس عون الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وبخاصة رعايته للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم إلى وطنهم، وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية والتزامهم بالقوانين اللبنانية".

لا تستطيع: على خط آخر، وفي وقت نقل عن الرئيس بري استغرابه وصف البعض لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه. وأكد أن ما نُسب لبري بأن الحزب لن يشارك في الحرب هو "أكيد"، أما كلام قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ موقف غيره، لأنه بطبيعة الحال هو متضامن مع إيران، اصدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيانا تعليقا على الكلام الاخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جاء فيه:شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا. الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون. شيخ نعيم، إذا كان لديك اي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، تستطيع أن تحمِّله الى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب.

ثقة سعودية: في المواقف، أعرب السفير السعودي وليد البخاري عن ثقته في أن لبنان سيبقى بمنأى عن الاستهداف العسكري في هذه المرحلة، بفضل النهج الواعي واليقظ للدولة والقوى السياسية، وقدم لعضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي زاره في منزله في اليرزة نظرة شاملة للفترة الممتدة من حرب غزة إلى الهجمات الإسرائيلية على إيران، مسلطًا الضوء على الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية. وتناول النقاش موقف الدول الإسلامية ودور تركيا وأذربيجان في المنطقة، بالإضافة إلى تعاونهما المستمر مع إسرائيل.

لا لاقحام لبنان: الى ذلك، وقبل ان تنعقد في الثالثة بعد الظهر جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار في دردشة مع الصحافيين أن "الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأن تتم معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري". وتعليقًا على بيان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال: "الكلام في الاعلام شيء فيما الواقع شيء آخر وهو أن جميع اللبنانيين مقتنعون بانه لا يجب اقحام لبنان في حرب".

رح يقلع:من جهته، قال وزير الدولة لشؤون المهجرين كمال شحادة قبيل الجلسة الحكومية: "مطار القليعات رح يقلع".

استهداف واغتيال: في المقلب الامني الداخلي، شن الطيران الاسرائيلي غارة على سيارة في العباسية، ما أدى الى مقتل محمد خضر الحسيني من بلدة جناتا.وبعد الظهر، استهدفت مسيرة أخرى سيارة في اطراف الهبارية، وتبين لاحقا ان السيارة كانت فارغة ومركونة الى جانب الطريق ولم تؤد الغارة الى إصابات.وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى ان "جيش الدفاع قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في حزب الله".

قائد جديد: من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين اللواء ديوداتو أبانيارا من إيطاليا رئيساً وقائداً لبعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.و يخلف اللواء أبانيارا الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز. واعرب الأمين العام عن خالص امتنانه للجنرال أرولدو لاثارو ساينز لتفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة.