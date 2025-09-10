أثار إطلاق هاتف آيفون 17 من آبل رد فعل حادًا في السوق، حيث خسرت الشركة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 1.5%.

ورغم أن الشركة قد تكون متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تزال تراهن على أن المستخدمين سيدفعون أسعاراً أعلى مقابل لشراء الإصدارات الأحدث، مستفيدة من تقادم الهواتف في جيوب زبائنها مع مرور الوقت.

لكن، مبدئياً، لم يُعجب المستثمرون بتحديثات التصميم المتواضعة، والأسعار المألوفة، والمخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

توقعت وول ستريت تحقيق اختراقات، لكن هذا الحدث الخافت أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل من 3.54 تريليون دولار إلى حوالي 3.48 تريليون دولار، مسجلةً بذلك واحدة من أضعف استجابات الشركة لإطلاق منتجاتها في الآونة الأخيرة.

وكانت آبل قد كشفت الثلاثاء عن سلسلة آيفون 17، إلى جانب هاتف جديد يُسمى آيفون إير، تصفه بأنه أنحف آيفون على الإطلاق، إذ يقل سمكه بنحو مليمتريْن عن طرازات آيفون 16 الحالية. كما أعلنت عن نسخ جديدة من ساعات آبل الذكية، إلى جانب تحديث طال انتظاره لسماعات AirPods Pro اللاسلكية. كانت معظم هذه التحديثات متوقعة، ما جعل الحدث يخلو من المفاجآت وأدى إلى تراجع سهم آبل 1.5% بعد الإعلان.

يمثل آيفون أكبر قطاع في واحدة من أكبر شركات العالم. فقد حقق نحو 207 مليارات دولار من المبيعات خلال 12 شهراً حتى يونيو الماضي — وهو ما كان سيضعه في المرتبة 15 ضمن مؤشر S&P 500 لو كان شركة مستقلة.

آخر قفزة كبيرة حققها كانت في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2021، حين ارتفعت مبيعات الأجهزة 26% بفضل إطلاق أول هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التي رُوّج لها بقوة من شركات الاتصالات.

عادة ما ساعدت التصاميم الجديدة في تعزيز مبيعات آيفون، لكن جاذبية آيفون إير قد تتقيد بعمر بطارية أقصر، وكاميرا بعدسة واحدة، وضعف عروض آبل في الذكاء الاصطناعي. ومن غير المرجح أن تتحسن هذه الثغرة قريباً، إذ تميل آبل إلى حجز التحديثات البرمجية الكبرى لمؤتمر المطورين الذي تعقده في يونيو، وفق تقييم لصحيفة "وول ستريت جورنال".

مع ذلك، قد يكون الوقت في صالح آبل. فقد دفعت أسعار الهواتف المرتفعة المستخدمين للاحتفاظ بأجهزتهم لفترات أطول، وزبائن آبل الميسورون ليسوا استثناء. وبحسب استطلاع في يونيو، فإن 38% من مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة يحتفظون بأجهزة عمرها ثلاث سنوات أو أكثر، مقارنة بـ 33% قبل عامين.

هذه الهواتف القديمة ستجعل من الصعب على بعض المستخدمين الانتظار حتى العام المقبل، عندما يُتوقع أن تكشف آبل عن أول هواتف قابلة للطي مع عروض أوسع للذكاء الاصطناعي. ويبدو أن الشركة تراهن على ذلك؛ إذ رفعت أسعار البيع المتوسطة للجيل الجديد من آيفون بنسبة 12% مقارنة بسلسلة آيفون 16. وقد جاء هاتف آيفون إير بسعر أعلى من طرازات آيفون بلس التي استُبعدت من التشكيلة، كما أضافت الشركة نسخة 2 تيرابايت من آيفون برو بسعر 1999 دولاراً — أي بزيادة 25% عن أغلى آيفون باعته الشركة في السابق.

الأسعار المرتفعة تعني أن أي زيادة طفيفة في عدد الوحدات المباعة ستترك أثراً مضاعفاً على الإيرادات. ومع أن التوقعات ما زالت متواضعة، فإن وول ستريت تتوقع أن ترتفع عائدات آيفون 4% فقط في السنة المالية التي تنتهي سبتمبر المقبل، بدفع رئيسي من الأجهزة التي كُشف عنها الثلاثاء. كما أن قطاع الأجهزة القابلة للارتداء — ثاني أكبر منتجات الشركة — مرشح للاستفادة من إطلاق AirPods Pro 3 التي لم تُحدّث بشكل كبير منذ ثلاث سنوات.

ومع ذلك، ما زالت آبل تواجه تحديات صعبة، من ضغوط الرئيس ترامب لإعادة جزء أكبر من تصنيعها إلى الولايات المتحدة، إلى ضعف موقعها في الذكاء الاصطناعي الذي قد يرغمها على زيادة الإنفاق الاستثماري والبحثي لمجاراة منافسيها الكبار.

لكن آبل لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على آيفون، وعلى قاعدة زبائنها المخلصين الذين من غير المرجح أن يتحولوا حتى إلى الحواسيب القابلة للطي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من منافسين مثل غوغل وسامسونغ. وحتى لو جاء آيفون أنحف من ذي قبل، فإن سعره المرتفع قد يكون كافياً لإرضاء المستثمرين.