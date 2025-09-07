إنجاز جديد سطره أبطال وبطلات بعثة الاتحاد اللبناني للغولف الى بطولة الأردن المفتوحة ال 34 التي شارك فيه 100 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة عربية إضافة لدول آسيوية وأوروبية وأقيمت منافساتها على ملاعب نادي آيلة في مدينة العقبة، ونظمها الإتحاد الأردني للغولف بدعم من اللجنة الأولمبية الإردنية والاتحاد العربي للعبة .

وقد جاءت محصلّة المشاركة اللبنانية على النحو التالي :

1 _ فئة الرجال :

أحرز كل من اللاعب شيخ موسى الزين الميدالية الذهبية واللاعب طوني أبو سرحال الميدالية البرونزية لفئة الكبار .

وأحرز الكابتن عبد الحوت (ستايبل فورد) الميدالية البرونزية

2 _ فئة السيدات :

أحرزت اللاعبة لارا بخور الميدالية الفضية.

وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين ونائب رئيس الاتحاد الأردني للغولف ناصر الشوملي ومدير البطولة علاء بركات إضافة لشخصيات رياضية أردنية وعربية وأجنبية .

رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام وجه خالص التهاني والمباركة لرئيس وأفراد البعثة "على هذه النتائج المشرّفة للبنان الرياضي عموما ولعبة الغولف خصوصا". وأمل "أن يستمر لبنان حاضرا على الساحتين العربية والدولية ويحصد أبطاله وبطلاته النتائج الطموحة".