قالت مصادر "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، إن غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين بمحيط مطار الحديدة باليمن، كما استهدفت شبكة اتصالات للحوثيين في عمران.

وأفادت وسائل إعلام حوثية بسقوط قتلى في قصف أميركي على شارع المطار في الحديدة، وأظهرت صور متداولة آثار القصف الأميركي على شارع المطار.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنت مساء الاثنين غارات جوية على مواقع حوثية في كل من صنعاء ومأرب والحديدة وبجبل "المحصام" بحرض في حجة.

وذكرت المصادر أيضا، أن غارتين أميركيتين استهدفتا مخازن أسلحة للحوثيين بجزيرة كمران بالحديدة، وغارة أخرى طالت مخازن ذخيرة للحوثيين في منطقة الجوبة بمأرب.

كذلك، استهدفت 5 غارات أميركية، معسكر الجميمة في بني حشيش بصنعاء، بحسب مصادرنا.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل القيادي بالمخابرات العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي بغارة أميركية.

كما قالت المصادر إن الجماعة المدعومة من طهران قامت بحملة اعتقالات في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات حوثية.

وكشفت المصادر عن اعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات الحوثية بتهمة تسريب إحداثيات.

وفي وقت سابق، أفاد سكان محليون في صنعاء أن حملة مداهمات طالت عشرات المنازل نفذها الحوثيون في الأحياء التي تعرضت مواقعهم للقصف فيها، واعتقلوا عدداً من الأشخاص الذين يشتبهون بهم ويتهمونهم بـ "التخابر مع الخارج".

وهذه الذريعة ذاتها التي يختطف بها الحوثيون العشرات من موظفي وكالات الإغاثة الأممية والمنظمات الإنسانية والبعثات منذ منتصف العام الماضي ويرفضون الإفراج عنهم.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.