ينشغل الداخل اللبناني في سباق مع الوقت لصياغة رد واضح وحاسم على ملاحظات المبعوث الأميركي توم براك الذي من المتوقع أن يعود الأسبوع المقبل حاملًا إلحاح الإدارة الأميركية على ترجمة الالتزامات السياسية إلى خطوات تنفيذية فعلية وعلى وضع جدول زمني واضح لبسط السيادة الكاملة وتسليم السلاح غير الشرعي.

اللجنة الرئاسية المكلفة إعداد الرد تكثف اجتماعاتها وسط اقتناع متزايد لدى دوائر القرار بأن الصبر الأميركي يشارف على النفاد وأن أي تسويف إضافي من جانب الدولة اللبنانية سيُقابل بمواقف أكثر صرامة.

تدوير الزوايا

وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” أنّ براك سيزور لبنان ليومين، حيث من المقرر أن يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل. وفي خلال الزيارة، سيجتمع بالرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقيادات أخرى، وسيتسلم الجواب اللبناني على الرد الأميركي.

وأشار المصدر إلى أنّ الرد اللبناني يتضمن تدويرًا للعديد من الزوايا المتعلقة بالالتزامات التي يجب على لبنان تنفيذها. كما أنّ هناك ربطًا لبنانيًا بين أي خطوة نحو صدور قرار بخطة زمنية لحصرية السلاح، وبين وقف إسرائيلي نهائي لإطلاق النار والخروقات والاعتداءات والاغتيالات.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي غربي في بيروت لـ “نداء الوطن” أنّ زيارة براك ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأمور في لبنان، إما نحو التسريع في الحلول أو نحو مزيد من التصعيد. وأكد المصدر الإرادة الدولية والعربية لضمان انفراج الوضع في لبنان بدلاً من انفجاره.

وفي موقف استباقي أفرغ الرد اللبناني على “ورقة برّاك” من مضمونه، اعتبرت كتلةُ “الوفاء للمقاومة” أنَ “ورقةَ الاقتراحاتِ الأميركيةِ التي قدمها براك هي مشروعُ اتفاق جديد وأن المطلوبَ إلزام إسرائيل بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحثِ في أي إجراء آخر”. وبالتالي رفض “ورقة برّاك” من أساسها يطرح علامات استفهام بشأن الأثمان التي قد تترتب على لبنان حتى قبل المهل التي وضِعت للبدء بتنفيذ نزع السلاح.

توازيًا، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس – بلاسخارت، مجلس الأمن خلال جلسة الإحاطة بشأن تنفيذ القرار 1701، أنّ حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، وشدّدت على الحاجة الملحّة والعاجلة لإنجاز خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف.

الهيئة الناظمة للكهرباء

وفي إطار المساعي لإعادة انتظام عمل المؤسسات، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في قصر بعبدا، عين فيها الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي: داني جورج فاضل رئيسًا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة.

كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني: محمد عبد العزيز عزيز رئيسًا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد”.

وداخل الجلسة، سجل اعتراض لوزراء “القوات اللبنانية” على طريقة التعيين والأسماء “المعلبة” وسحب بندي تعيين هيئتي الاتصالات والطاقة، فكان جواب الرئيس نواف سلام بأن إرسال الأسماء قبل 48 ساعة صعب تجنباً لتسريبها بحسب معلومات MTV.

وفي السياق، أكدت مصادر أن وزير الطاقة جو صدّي أنجز سلّة الأسماء المرشحة لتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وأرفقها بالسير الذاتية لكل مرشح، التزامًا بالشفافية والمعايير الإدارية. وقد فضّل الوزير التريث في طرح الملف خلال الجلسة الأخيرة، إفساحًا في المجال أمام الوزراء للإطلاع على السير الذاتية ومناقشتها بهدوء، على أن يُطرح الملف في الجلسات المقبلة.

تضيف المصادر، إن هذه الخطوة تُظهر أن ما دأبت عليه “القوات اللبنانية” على المطالبة الدائمة باحترام الآلية وتقديم السير الذاتية للمرشحين مسبقًا، يجد ترجمته الفعلية في الوزارات التي تتولاها، وهو ما عاد وأكّده وزراء “القوّات” في الجلسة الحكومية الأخيرة.

وفي موضوع الهيئات الناظمة للتعيينات الإدارية في الفئة الأولى شدد الوزير كمال شحادة على مبدأ المناصفة في التعيينات مع اعتماد أعلى معايير الكفاءة. مشيرًا إلى وجوب عدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة.

رد عويدات بمثابة تبلّغ

قضائيًا، وفي تطور جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت، رفض النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه المقررة في 21 من الجاري أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، معتبرًا أن الأخير فاقد للصفة والصلاحية.

مصادر قضائية أكدت لـ “نداء الوطن”، أن ردّ القاضي عويدات يُعدّ بمثابة تبلّغ بموعد الجلسة. أضافت المصادر، إن ما يشكّل العائق الأساسي لإنجاز الملف، هو انتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي وجّهها البيطار إلى جهات أجنبية، تمهيدًا لإنجاز الملف وتحويله إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء مطالعتها لتكون أمام خيارين: إما أن تطالب المحقق العدلي باتخاذ إجراءات إضافية تفيد مجرى التحقيق، أو إعلان جهوزية الملف لإصدار القرار. وفي مطلق الأحوال، فإن المحقق العدلي غير مُلزم برأي النيابة العامة.

وهذا تمامًا ما حصل في مسألة البتّ بالدفع الشكلي الذي تقدّم به النائب غازي زعيتر، إذ اتّخذ البيطار قرارًا مخالفًا لرأي النيابة العامة التمييزية. إشارة إلى أن أوساط زعيتر، تؤكد لـ “نداء الوطن” أن مجلس النواب لن يمنح القضاء إذن ملاحقته، وبالتالي لن يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي اليوم.

وعشية ذكرى تفجير المرفأ، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من أهالي شهداء المرفأ بأنه لن يدخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسًا يؤسس لمستقبل أفضل.

أمنيًا، واصلت اسرائيل اغتيال عناصر وكوادر من “حزب الله”، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل حسن أحمد صبرا قائد القوة البحرية لقوة الرضوان التابعة لـ “حزب الله”.

وفيما كاد الوضع أن ينزلق إلى لعبة الشارع، وتحديدًا إلى فتنة سنية – درزية لاحت بوادرها عقب أحداث السويداء، لولا تواصل المساعي في احتواء بعض التحركات على الأرض ومنع الانجرار إلى أي احتكاكات، لفت تأكيد وزراء الخارجية العرب في بيان إلى دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها، والترحيب بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء.

"نداء الوطن"