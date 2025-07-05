يرسل «حزب الله» إشارات متضاربة حيال موقفه من الورقة الأميركية المتصلة بسحب سلاحه، إذ يتحدث مسؤولوه عن أنه «يواجه بثبات ووعي الضغوط»، وأن «التمسك بالمقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت فاعليته»، في وقت اشترطت كتلته النيابية أولوية انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، قبل البحث بملف السلاح.

ويعمل لبنان على صياغة رد موحد على الورقة الأميركية يقدمها لموفد واشنطن توماس براك الأسبوع المقبل، وهو ملف بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقى أيضاً السفير المصري في بيروت علاء موسى، وخرج الأخير بانطباع أن عون «لديه مقاربة واقعية للموضوع»، وأن «الإشارات إيجابية»، مشيراً إلى «تفاصيل يجب معالجتها».

وتأتي النقاشات بالتزامن مع ضغوط عسكرية إسرائيلية تتزايد في جنوب لبنان، وتمثلت في استئناف عمليات التوغل ونسف المباني في القرى الحدودية.

"الشرق الأوسط"