Jul 1, 2025 6:25 AMClock
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يديعوت أحرونوت: تحذيرات رئيس الأركان من أن توسيع الحرب يعرض الرهائن للخطر أثارت غضب بن غفير وسموتريتش

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