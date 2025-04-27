قال وزير المالية ياسين جابر في مداخلة له ضمن برنامج "وهلق شو" عبر "الجديد": "أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف".

ولفت جابر الى ان لبنان اليوم على اللائحة الرمادية، وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي.

وكشف عن زيارة يقوم بها وزير الطاقة الى دولة قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء.