فتُتِح اليوم رسميًا معرض ويسكي لايف بيروت Whisky Live Beirut 2025، وذلك بحضور وزيرة السياحة، السيدة لورا لحود، إلى جانب رؤساء جمعيات ونقابات، وسفراء، وشخصيات إعلامية بارزة.

وقد احتشد المئات من محبّي الويسكي والخبراء في هذا المجال في قاعة AVA Venue – في منطقة الأشرفية، للاحتفال بانطلاق النسخة السابعة من "ويسكي لايف بيروت"، الحدث الأكثر ترقّبًا في المنطقة، والذي يُقدّم نكهات مبتكرة لعشاق الويسكي. وقد شهدت فعاليات انطلاق الحدث استقبالَ أكثر من 80 خبيرًا ومنتِجًا دوليًا من أكثر من 15 دولة، استقبلوا الضيوفَ في أمسية حافلة بتذوّق النكهات الفريدة والاكتشاف.

ومنذ لحظة الافتتاح، انغمس الزوّار في عالم من التجارب المبتكرة، فقد عُرِضَت داخل القاعة الرئيسية مجموعة واسعة من الويسكي الفاخر – الكلاسيكي والنادر والنكهات الجديدة في السوق – بينما قدّم "ركن المشروبات البيضاء" White Spirits Corner أنواعًا مختارة من الجن والتكيلا لعشّاق الخلطات المُبتكرة.

وبهذه المناسبة، أكّدت السيدة جمانة دموس سلامة، المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز (Hospitality Services)، أنّ: "ويسكي لايف بيروت يشكّل احتفاءً بالحرفية والتميّز. إنه ليس مجرد حدث تذوّق، بل تجربة ثقافية تجمع الشغف وقصص النجاح التي تصنع عالم المشروبات الأسطورية."

جديد عام 2025: Gold Circle

من جهتها، شدّدت السيدة مها الخوري، مديرة المعرض ، على أنّ: "هذا القسم مخصّص لعشّاق الإصدارات الاستثنائية؛ إذ يتيح لحاملي بطاقات الدائرة الذهبية (Gold Circle) تذوّق خلطات جديدة والحصول على زجاجات نادرة في السوق."

ورش العمل والجلسات المتخصصة Masterclasses

تمتد فعاليات الحدث على مدى ثلاثة أيام، حيث يُتوقّع استقبال أكثر من 6,000 زائر من عشاق الويسكي والمحترفين، مع حضور أكثر من 30 جلسة وورشة عمل حصرية يُقدّمها خبراء، وشركات تصنيع، وصحفيون مختصون، حول مواضيع تشمل: تحضير الخشب، كيفية تشكيل البراميل، تأثير البيئة، وفنون المزج.

Star Bar

يشكّل هذا الجزء القلب النابض للإبداع، حيث يقدّم خبراء محليون ودوليون كوكتيلات مبدعة، تعيد ابتكار المشروبات الكلاسيكية، وتمزج الويسكي والجن والتكيلا مع لمسات نباتية محلية.

Lifestyle Boutique

يقدّمWhisky live boutiques تجربة تسوّق للخبراء تضم زجاجات نادرة، قطعًا لهواة الجمع، أكسسوارات وهدايا مميّزة – من كؤوس منقوشة إلى علب السيجار الفاخرة.