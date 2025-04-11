أعلن الكرملين الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، في ظل تقارب بين واشنطن وموسكو.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "نعم، أؤكد أنّه (ويتكوف) وصل إلى روسيا".

وأضاف أن موسكو "ستعلن" لاحقاً إذا كان سيعقد اجتماع بين الاثنين.

إلى ذلك، أكّد مسؤول أمني روسي بارز الجمعة أن موسكو ستبحث في إجراء مزيد من صفقات تبادل السجناء مع واشنطن، غداة عملية من هذا النوع بوساطة الإمارات.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، ردّاً على سؤال بشأن إجراء عمليات تبادل جديدة، إن "الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة سيتواصل بالتأكيد في اتجاهات متعدّدة، بما فيها الموضوع المذكور"، بحسب ما نقلت وكالة "ريا" الرسمية.