Apr 21, 2025 2:24 PMClock
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وليد جنبلاط: البابا فرنسيس خسارة كبيرة للإنسانية جمعاء، فهو كان نصيرًا للفقراء والمظلومين ومن أشد الداعين لاعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات

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