Jun 22, 2025 7:40 AMClock
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وكالة تسنيم الإيرانية: سكان أصفهان يؤكدون أنهم لم يسمعوا دوي أي انفجار أو رؤية آثاره

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