

المركزية- بين حبس اللبنانيين انفاسهم عشية عودة المبعوث الاميركي توم برّاك الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل، وتنفّسهم الصعداء بعد التوصل الى اتفاق لوقف النار في السويداء وقد كان لهيبه يتهدد السلمَ الاهلي في الداخل، تنقّلت الاهتمامات المحلية اليوم.

عودة برّاك: على الصعيد الاول، يُفترض ان يحلّ برّاك ضيفا على بيروت في قابل الايام حيث سيجول مجددا على الرؤساء الثلاثة وأوّلهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عشية سفر الاخير الى البحرين. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" فإن الاتصالات شغالة في العلن وبعيدا من الاضواء بين بعبدا وعين التينة والسراي، وايضا الضاحية الجنوبية، لوضع اللمسات الاخيرة على الورقة الجديدة التي سيسلّمها اركان الحكم الى الضيف الاميركي. واذ يتمسك لبنان الرسمي بتلازم المسارين أي مسار حصر السلاح بيد الدولة ومسار الانسحاب الاسرائيلي من القرى المحتلة جنوبا، تشير المصادر الى ان عدم قبول واشنطن بهذا الربط، وعدم قيام حزب الله باصدار موقف علني يؤكد فيه انه سيسلّم سلاحه - وهو ما ورد في الملاحظات الاميركية التي تسلّمها لبنان الاثنين الماضي - قد تكون له تداعيات خطيرة على الامن اللبناني، تداعيات لم ينفها رئيس الحكومة نواف سلام في حديثه التلفزيوني مساء امس، حيث لم ينكر احتمال ان تقوم تل ابيب بالتصعيد عسكريا ضد الحزب وبفتح حرب جديدة عليه وربما على "الدولة اللبنانية".

وظائف جديدة: وما يفاقم القلق من هذا السيناريو، وفق المصادر، هو انه، ورغم اشاعة لبنان الرسمي أجواء ايجابية حول تعاون حزب الله مع ملف تسليم السلاح لكن بعد الانسحاب الاسرائيلي وبعد الحصول على ضمانات اميركية في هذا الخصوص، يعلن الحزب بوضوح انه لن يسلّم سلاحه، وقد بات أكثر تمسكا به، حيث يرى بقاءه ضروريا في ظل التطورات في المنطقة ولمواجهة "الخطر الوجودي الذي يتهدد "الشيعة" و"التهديد الداعشي" الذي استفاق في المحيط، وقد أعلن ذلك مساء امس، بكل حزم وصراحة، الامينُ العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أي أنه وجد للسلاح وظائف جديدة.

البَطل يقنع الدولة!: في انتظار معرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة ومعها اسرائيل، ستمنحان لبنان الرسمي فرصةً جديدة ومهلةً زمنية اضافية، عبر مواصلة سياسة التفاوض وتبادل الاوراق، تفاعلت مواقف قاسم في الداخل اليوم. فقد كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "اكس": شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة. شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول "المقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين" بتقصد الشيعة؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟ فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد".

السلاح الفئوي: واذ اعتبر قاسم ان تسليم السلاح هو تسليم للاسرائيلي، كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عبر منصة "إكس" : نحن بدورنا ندعوك يا شيخ نعيم قاسم لتسليم سلاحك للدولة اللبنانية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لنا جميعاً كلبنانيين، أمّا تمسّكك بسلاحك فيُبقي لبنان بكل فئاته تحت المخاطر. تخلّ عن مشروع السلاح الفئوي الذي يُدمّر ويُضعف المنطقة باكملها بكافة فئاتها، الا اسرائيل".

وقف النار: على صعيد آخر، تم الإعلان فجر اليوم السبت، عن اتفاق بين السلطات السورية ومشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، يقضي بدخول قوات الأمن العام إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة، فيما أعلنت واشنطن مساء أمس الجمعة، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. على الاثر، سيطر الهدوء الحذر على السويداء. وجاء الاتفاق بين السلطات السورية ومشايخ العقل، بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع "اتفقا على وقف إطلاق النار"، بعد يومين من شن طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت مقار رسمية والقوات الحكومية في دمشق. وأعلن شيخ العقل في الرئاسة الروحية للموحدين الدروز حكمت الهجري، موافقته على إنهاء الاشتباكات ووقف إطلاق النار في السويداء. كما أعلنت عشائر الجنوب في سوريا، التزامها الفوري والشامل بوقف إطلاق النار، وذلك استجابة لقرار رئاسة الجمهورية.

رفض الفتنة: في بيروت، واستكمالا لمساعي وأد الفتنة ومنع تمدد لهيب المواجهات "السنية – الدرزية" الى لبنان، اجتمع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ومشايخ راشيا مع وفد العشائر العربية في لبنان في دار إفتاء البقاع اليوم. وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال اللقاء "لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف، وموقفنا يمكن أن يؤثر إيجاباً على الوضع في سوريا وكمال جنبلاط كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا". بدوره، أشار المفتي علي الغزاوي إلى أنّ "لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان". أمّا رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان، قال "نثني على المواقف المشرفة للزعيم الوطني وليد جنبلاط". واتّفق المجتمعون على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع أي توترات.

ابي المنى: ايضا، اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى بكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب السابق طلال أرسلان، متبادلاً واياهم التعازي بالشهداء الذين قتلوا في السويداء، كما تلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكداً "تضامنه مع أبناء الطائفة حول ما جرى من أحداث في مدينة السويداء، وتنويهه بمواقف سماحته ومواقف الاستاذ وليد جنبلاط لدرء الفتنة في لبنان". كذلك تلقى الشيخ ابي المنى إتصالاً تضامنيا ومنوّها بمواقفه من الرئيس العماد ميشال سليمان، وكذلك اتصالاً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، واتصالا ايضا من رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الذي أعرب له عن "تضامنه الكامل مع أبناء الطائفة في لبنان وسوريا"، وأمله في "إنتهاء المحنة العصيبة التي يمر بها أبناء الوطن السوري، وبأن يسود الاستقرار والأمان في ربوعه".

جعجع: الى ذلك، أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصالاً مطولا بالشيخ أبي المنى، كما اتصل برئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، و"تركّز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد ان الدولة اللبنانية تشكل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين"، وفق بيان صادر عن جعجع.

وعي كبير: من جانبه، لفت النائب أشرف ريفي في حديث اذاعي الى ان "السنة يشعرون بانتصار الثورة السورية وليس الصراع مع الدروز"، مؤكداً ان "العلاقة معهم ايجابية ولا خوف لان تمتد النيران الى لبنان اذ ان هناك وعياً كبيراً عند القيادتين الدرزية والسنية".

الشرع: وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكّلت انعطافة خطيرة في الوضعين الأمني والسياسي في سوريا، محذّرًا من محاولات استغلال الأزمة لتأجيج الانقسام الداخلي. وقال الشرع في كلمة متلفزة ألقاها اليوم، ان "الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في السويداء كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لاحتواء الوضع"، مشيرًا إلى أن التدخل الإسرائيلي، عبر القصف الجوي على الجنوب ومؤسسات حكومية في دمشق، ساهم في تصعيد خطير يهدد استقرار البلاد. واذ أوضح أن وساطات أميركية وعربية تدخلت لمحاولة تهدئة الأوضاع، قال: شنّت مجموعات مسلّحة في السويداء هجمات انتقامية ضد البدو وعائلاتهم، ما دفع عشائر أخرى إلى التدخل لفك الحصار عنهم. واعتبر أن هذه الهجمات ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان وتسببت في تعقيد المشهد الأمني. وشدد الرئيس السوري على أن "الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف للسويداء كأداة في صراعات دولية لا يخدم مصلحة السوريين، بل يزيد الأزمة تعقيدًا". كما جدد تأكيده على أن الدولة السورية وحدها هي الضامن الحقيقي للسيادة الوطنية والاستقرار في كل مناطق البلاد. وأكد الشرع على التزام الدولة بحماية كافة الطوائف والأقليات، معتبرًا أن أبناء السويداء يرفضون مشاريع التقسيم ويتمسكون بوحدة الوطن، داعيًا إلى وحدة الصف وتغليب صوت العقل والحكمة في هذا الظرف الحساس. وأشار إلى أن الدولة السورية تثمّن موقف الولايات المتحدة الأميركية في دعمها لسوريا خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى مواقف روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي الرافضة للقصف الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، ورفض الرئيس السوري محاكمة الطائفة الدرزية بأكملها بسبب تصرفات فئة محدودة، مؤكدًا أن الدروز يشكّلون ركنًا أساسيًا من النسيج الوطني السوري، وأن محافظة السويداء جزء أصيل من الدولة السورية.

ساعر: تعليقا، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الأقليات في سوريا معرضة "للخطر" تحت حكم أحمد الشرع. وكتب على "اكس": خلاصة الأمر: في سوريا الشرع، أن تكون من الأقليات، الكردية أو الدرزية أو العلوية أو المسيحية، هو أمر بالغ الخطورة. أضاف"لقد ثبت ذلك مرارا وتكرارا على مدى الأشهر الستة الماضية". ولفت الى أن على المجتمع الدولي "واجب أن يضمن أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وأن يرهن قبول سوريا مجددا في عائلة الأمم، بحمايتهم".

