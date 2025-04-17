المركزية- وقت تتجه الانظار الدولية والاقليمية الى ثاني جولات المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران السبت لتلمّس الاتجاهات التي ستسلكها الاوضاع في المنطقة بين خياري الدبلوماسية او العسكرة، يبقى الداخل منهمكاً في البحث عن الآلية التنفيذية الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية والتصور الممكن والمقبول في ظل معلومات تتردد عن ان الحل الامثل قد يقضي بوضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الجيش اللبناني، ما يعني عمليا انتفاء اي دور للحزب عسكريا وأي مبرر لاستمرار وجود عناصره المسلحة، وهو حل تُرجِح مصادر دبلوماسية ان يلقى قبولا من الولايات المتحدة الاميركية.

اما شبكة التخريب في الاردن فيبدي لبنان تعاوناً كبيرا جداً مع عمان في شأنها، خصوصا بعدما كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، "تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة حماس".وقد اكد وزير العدل عادل نصار اليوم "اننا سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في الشبكة".

مجلس الوزراء: وغداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، بدأت بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701. بعدها، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة". وتابع: "الرئيس نواف سلام لفت الى ان زيارته الى سوريا تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط". وأشار الرئيس عون الى أن "وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء". وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل. وأعلن عن "تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي".

جدول زمني: من جانبه، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، ان وزراء" القوات اللبنانية" أثاروا موضوع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، واعتبر انه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.

الحوار والحزب: دائما على ضفة السلاح، تناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن "ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك". وأردف فضل الله: "نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان، وفي هذا الجانب أقول لكم أن قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وأن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب، وتوجد استهدافات إسرائيلية، فهل يعقل أن يأتي أحد ويقول لنا تعالوا لنرى كيف نسلب مقدرات البلد؟".

غارات: في الميدان، نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وافيد بوقوع قتيل. وشنت مسيرة غارة استهدفت بلدة ام التوت في القطاع الغربي. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "هاجمت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان. يستغل حزب الله بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية. سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع عسكريًا تحت غطاء مدني".

مراجعتان: على صعيد آخر، قدّم الرئيس عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025. كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به. وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما. في نشاطه ايضا، التقى الرئيس عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وزير العمل محمد حيدر، واطّلع منه على ما تحقق في الوزارة، ومنها الاعداد لرفع الحد الادنى للأجور قريباً والمكننة، وإعداد دراسة عن واقع سوق العمل في لبنان للبنانيين والأجانب. كذلك التقى وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على تحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ في 4 ايار المقبل في محافظة جبل لبنان.

هيئة المكتب: وسط هذه الاجواء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الساعة 11 من قبل ظهر نهار الثلاثاء المقبل الواقع فيه 22 نيسان 2025. من جهة أخرى، ولمناسبة الجمعة العظيمة وحلول الفصح المجيد، توجّه الرئيس بري من الللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئة، آملاً أن تشكل هذه المناسبات بما تعكس من قيم روحية ورسالية وإنسانية سامية، محطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام. وختم الرئيس بري: على أمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى لبنان رغم قسوة الجراح هي درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا. عيسى بن مريم (عليه السلام ) هو المحبة والرجاء، والمحبه لا تهزم والرجاء لا يخيب.

المرفأ: قضائيا، أنهى القاضي طارق البيطار ظهر اليوم الخميس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة انه "حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء". واشار إلى ان "الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد ، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان ٢٠١٤ حول وجود باخرة في المياه اللبنانية". من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان "هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة". من جهة اخرى، حدد البيطار جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في ٢٥ نيسان الحالي.