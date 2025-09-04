أُعلن في إيطاليا عن وفاة المصمم العالمي جورجيو أرماني، أحد أعمدة صناعة الأزياء في العالم، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد مسيرة حافلة استمرت أكثر من نصف قرن.

خلال خمسين عاماً من العمل المتواصل، أسس أرماني إمبراطورية تحمل اسمه، وظل حتى وفاته المدير الإبداعي والرئيس التنفيذي والمساهم الوحيد في دار Armani، ليصبح رمزاً للجمع بين الإبداع والإدارة، بحسب موقع lbc.

وُلد أرماني عام 1937 في مدينة بياتشينزا شمال إيطاليا، ونشأ في أسرة متواضعة. بدأت موهبته في التصميم مبكراً بخياطة ملابس الألعاب ورسم الأزياء على الورق. وبعد تجربة قصيرة مع دراسة الطب والتصوير الفوتوغرافي، التحق بالجيش الإيطالي، قبل أن يبدأ أولى خطواته في عالم الموضة من خلال متجر «الريناسنتي» في ميلانو.

تعرف أرماني في بداياته إلى المصمم نينو سيروتي، وهناك بدأ عرض أول تصميماته. وفي عام 1974، أسس علامته التجارية الخاصة بعد أن باع سيارته لتمويل المشروع مع شريكه سيرجيو جالوتي. سرعان ما حصد النجاح، خصوصاً بعد أن صمم أزياء الممثل ريتشارد جير في فيلم «American Gigolo» عام 1980، وهو الحدث الذي فتح أمامه أبواب العالمية.

اشتهر أرماني بالجمع بين البساطة والفخامة، وبابتكاراته التي أخفت عيوب الجسد ومنحت مرتديها الثقة. توسعت علامته لتشمل الملابس الرجالية والنسائية، والعطور، والإكسسوارات، والديكور الداخلي، وصولاً إلى المطاعم والفنادق، حتى أصبحت واحدة من أكبر شركات الأزياء الإيطالية والعالمية.

رغم ثروته الطائلة التي قدرت بمليارات الدولارات، لم يتزوج أرماني مطلقاً، وكان يصف نفسه بأنه «باحث عن الكمال». تميزت شخصيته بصرامة مهنية وطباع خاصة، إذ كان معروفاً بعدم محادثة الأشخاص الذين يرتدون ألواناً لا يحبها. كما عُرف بحبه للحلوى واللحظات العائلية البسيطة، وقضى معظم أعياده في منزله بميلانو.

رحيل جورجيو أرماني لا يمثل فقط فقدان مصمم أزياء، بل نهاية حقبة شكلت ملامح الموضة العصرية لعقود. وسيظل إرثه الإبداعي حاضراً في كل قطعة تحمل توقيعه، وفي كل مصمم استلهم من فلسفته ورؤيته.