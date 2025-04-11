قالت شبكة ِABC نيوز، الجمعة، نقلا عن مسؤولين إن، أوغستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا، ومقرها ألمانيا، كان على متن الطائرة هليكوبتر تحطمت في نهر هدسون بمدينة نيويورك، الخميس.

وأفادت مصادر أمنية لشبكة ABC News أن زوجة إسكوبار، ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفاله (4 و5 و11 عاما) كانوا معه على متن الطائرة، وقد حُددت هوياتهم كضحايا في الحادث، إلى جانب الطيار البالغ من العمر 36 عاما.

وقال رئيس بلدية نيويورك، إريك ادامز، إن ستة أفراد كانوا على متن الطائرة وإنهم لاقوا حتفهم.

وتحطمت الطائرة وغرقت في المياه مما استدعى استجابة كبيرة من أفراد الطوارئ.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن طائرة هليكوبتر من طراز بيل 206 تحطمت وغرقت في نهر هدسون، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها لا يزال غير معروف حتى الآن.

وستُجري إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث، وسيقود المجلس التحقيق.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) أن الهليكوبتر حلقت فوق جزيرة ثم بالقرب من تمثال الحرية.

وقال المصدر لرويترز إنها كانت الرحلة الثالثة للهليكوبتر اليوم.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إن قوارب الشرطة تساعد في جهود الإنقاذ بنهر هدسون، لكن التفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الهليكوبتر لم تتوفر بعد.