توفيت ملكة جمال أوروبا السابقة غولر إردوغان (güler erdoğan) بشكل مأسوي في حادث مروري في تركيا.

أثارت وفاتها المفاجئة والمأسوية العديد من التساؤلات، وتعمل السلطات على تحديد الملابسات الدقيقة للحادث.

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع إلكترونية تركية وعالمية خبر الوفاة بطرق مختلفة، من حيث نشر المعلومات المرتبطة بالحادثة. وبانتظار ما ستؤل إليه التحقيقات تم تداول هذه الروايات:

الرواية الأولى

نشرت مواقع إلكترونية تركية أنّه خلال تواجد إردوغان في مسقط رأسها في غيرسون لقضاء عطلة عيد الفطر، وبينما كانت تعبر جسراً عالياً، أفادت التقارير أنها فقدت توازنها وسقطت على الطريق السفلية للجسر. بعد سقوطها، صدمتها سيارة عابرة، مما تسبب بإصابتها بجروح قاتلة.

الرواية الثانية

يفيد بعض المعلومات المتداولة أونلاين أنّه عندما تم اكتشاف أنّ غولر تحت تأثير الكحول خلال تفتيش الشرطة، هربت سيراً على الأقدام. وذكرت المصادر نفسها أنه أثناء عبورها الجسر، سقطت على الطريق ومرت فوقها سيارة.

الرواية الثالثة

تُفيد رواية أخرى أن إردوغان، التي توفيت في مكان الحادث، كانت تعاني من مشاكل نفسية وأنها حاولت الانتحار من قبل، وأنّ مرور سيارة فوقها كان ادّعاءً لطمس انتحارها.

أخيراً، تشير الأخبار إلى أنها ربما كانت تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث، ومع ذلك، من المتوقع أن توضح التقارير الرسمية خلال تشريح الجثة هذا الأمر.

كانت غولر التي تبلغ من العمر 27 عاماً قد فازت بلقب ملكة جمال أوروبا في مسابقة في كوسوفو، وكانت لديها مسيرة مهنية ناجحة في مجال عرض الأزياء وشاركت في العديد من فعاليات الموضة.