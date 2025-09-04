في خطوة مثيرة للجدل داخل البرازيل، أوصى رجل أعمال شاب من ولاية ريو غراندي دو سول بثروته الضخمة المقدرة بنحو 6 مليارات ريال برازيلي، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب تقارير محلية، تم توثيق الوصية رسميا في مكتب كاتب العدل خلال شهر يونيو الماضي، بينما تعود فكرة تحويل الثروة، لنيمار إلى عام 2023.

رجل الأعمال، البالغ 31 عاما، أوضح أن مسيرة نيمار ألهمته كثيرا، معتبرا أنها تعكس تجربة شخصية مشابهة في مواجهة التحديات، رغم أنه لا تربطه أي علاقة مباشرة باللاعب.

وقال في تصريحات صحفية: "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه قصتي. أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل."



