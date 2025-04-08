رالف يزبك وهبة

المركزية - تفتتح اليوم مرحلة الإياب من بطولة وصل في كرة السلة لأندية غرب آسيا في لقاء يجمع نادي الرياضي بيروت من لبنان ونادي الدفاع الجوي العراقي بطل العراق عند الساعة 9h45 على ملعب نهاد نوفل.

ويسعى نادي الرياضي الى الفوز بجميع مباريات مرحلة الإياب من بطولة وصل كما فعل في مرحلة الذهاب عندما فاز بجميع المباريات ولم يخسر أياً منها واحتل المركز الاول.

وقد ضمّ الرياضي أخيراً كلاً من الكرواتي لاعب الارتكاز مارين ماريتش والأميركي ماركوس جورج هانت، اضافة الى الجنوب السوداني ولاعب منتخب استراليا العملاق ثون مايكر. وبحسب رئيس نادي الرياضي مازن طبارة، فإن هدف النادي الاصفر هذا الموسم هو الفوز بلقب وصل و التأهل الى كأس العالم للأندية كما فعل العام الماضي. ووعد الجمهور بمزيد من المفاجآت.

اما في ما يتعلق ببطولة لبنان لكرة السلة، فقد فاز بالامس نادي المريميين الشانفيل على حساب نادي ميروبا في اطار المرحلة الاخيرة من الذهاب بنتيجة 74_78 في ديك المحدي. ويذكر ان مدرب نادي ميروبا كان أعلن عن رحيل مدربه الاميركي بول كافتر من دون ان يوضح الاسباب واعلن ضمه للمدرب ديكران كوكجيان خلفاً له لقيادة النادي الكسرواني.