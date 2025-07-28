Jul 28, 2025 7:53 AMClock
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وسائل إعلام روسية: شركة الطيران "إيروفلوت" أبلغت عن عطل في أنظمة معلوماتها

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