Apr 19, 2025 10:39 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات يتظاهرون قبالة منازل وزراء وأعضاء كنيست للمطالبة بإعادة المخطوفين من غزة

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