May 4, 2025 6:09 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد شركات الطيران التي ألغت رحلاتها لإسرائيل إلى 12

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