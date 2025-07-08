Jul 8, 2025 8:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: أُصيب جنود إسرائيليون في الهجوم الأخير في غزة أكثر بكثير مما نشره الناطق باسم الجيش

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o