قال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها: "اليوم يمر شهر كامل بالضبط منذ أن رفضت روسيا قبول وقف إطلاق نار كامل ومؤقت، كانت قد اقترحته الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "قبل شهر تمامًا، في 11 أذار في جدة، وافقت أوكرانيا على هذا المقترح دون أي شروط. أما روسيا، فقد رفضت الموافقة، وبدلًا من ذلك طرحت شروطًا ومتطلبات. وفي الوقت نفسه، واصلت تصعيد إرهابها ضد السكان المدنيين".

وتابع "من 11 اذار إلى 11 نيسان، أطلقت روسيا على أوكرانيا نحو 70 صاروخًا من أنواع مختلفة، وأكثر من 2200 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، وأكثر من 6000 قنبلة جوية موجهة. هذه كانت "رد" روسيا على مقترحات السلام. هذا تصرّف نموذجي من روسيا: الكذب، والتلاعب، واستمرار الإرهاب".

وأردف "لقد كان من الممكن طوال هذا الشهر الحفاظ على التهدئة واتخاذ خطوات لبناء الثقة في سبيل تحقيق سلام عادل، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة وشركاؤها في أوروبا وسواهم. روسيا هي العائق الوحيد أمام السلام، والمصدر الوحيد للحرب. لا حاجة لنا لانتظار شهر إضافي لتعزيز الضغط على موسكو. يجب على روسيا أن تشعر بالقوة الحقيقية لكي تأخذ السلام على محمل الجد."