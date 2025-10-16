الخميس 16 تشرين الأول 2025 09:48:03

نتائج نظيفة لتسع عينات عشوائيّة من "تنورين".. وزير الزراعة يوضح التفاصيل

أكّد وزير الزراعة نزار هاني أنه "استلم صباحًا نتائج مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وهي نظيفة لتسع عينات أُخذت عشوائيًا من الأسواق لعبوات مياه تنورين".

وفي حديثه لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر إذاعة صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24، أشار هاني إلى أن "وزير الصحة كان واضحًا أنّه بمجرد توضحت الأمور وجاءت النتائج إيجابية يُلغى القرار الأول وتعود شركة مياه تنورين إلى إنتاجها الطبيعي، وهذا الموضوع أخذ ضجة إعلامية أكثر مما يلزم".

وأضاف هاني: "وقعت على القرار بصفة مستعجلة كون الأمر يتعلّق بالأمن الغذائي وصحة المواطن، وأرفض التشهير بأي صناعة لبنانية".

وقال: "شركة "مياه تنورين" معروفة وصورتها رائدة، وربما ما حصل سيشكل ردة فعل إيجابية وخطوة إلى الأمام، ولا يؤثر على سمعة هذه الشركة العريقة".

وفي سياق متصل، لفت هاني إلى أن "الموضوع تقني أكثر مما هو إعلامي وسياسي، وما حصل خطأ، وعلينا التحقيق لمعرفة من كان وراء تسريب الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصل إلى الشركة، ولوضع حد لهذا الموضوع لأنه ليس مؤامرة على أحد أو نية في التشهير بأحد".