زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى المفتشية العامة في وزارة الدفاع، والتقى المفتش العام اللواء الركن فادي مخّول.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير عمل المفتشية العامة والدور الذي تقوم به في متابعة شؤون المؤسسة العسكرية وتقييم أدائها. كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة بما يضمن حسن سير العمل داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.

ثم التقى اللواء منسى ضباط المفتشية العامة، وأكد لهم العمل على تحسين أوضاع العسكريين حتى نهاية العام الجاري، طالبًا منهم عدم الانجرار وراء الشائعات، والتركيز على أداء المهام بروح المسؤولية.