Apr 13, 2025 8:17 PMClock
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وزير الدفاع الأميركي: مستعدون لضرب العمق الإيراني وبقوة إذا فشلت المفاوضات

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