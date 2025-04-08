أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، في بنما أن حكومة دونالد ترامب "لن تسمح" بأن تعرّض الصين تشغيل القناة "للخطر"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال الوزير في خطاب ألقاه في مركز للشرطة، يقع عند أحد مداخل القناة: "اليوم، تواجه قناة بنما تهديدات جديدة. لن تسمح الولايات المتحدة للصين الشيوعية أو لأي بلد آخر بتعريض تشغيل القناة أو سلامتها للخطر".

وتتنافس شركات صينية وأميركية على الأعمال التجارية في الممر المائي الذي هدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بالسيطرة عليه بسبب ما يراه نفوذا غير متناسب للصين.

وكانت الولايات المتحدة شقّت القناة قبل أكثر من قرن، ومن ثم سلمتها إلى بنما في العام 1999.

وتدير شركة مسجلة في هونغ كونغ موانئ في طرفي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ويمر عبرها خمسة في المئة من إجمالي حركة الشحن العالمية.

واضاف هيغسيث "أريد أن أكون واضحا تماما. الصين لم تبنِ هذه القناة. الصين لا تُشغّل هذه القناة. ولن تستعمل هذه القناة سلاحا".