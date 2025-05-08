لفت وزير الاتصالات شارل الحاج الى أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون أقعني لكي أصبح وزيراً، وأريد تغيير النظرة لقطاع الاتصالات في لبنان، ولا نريد هذا القطاع لزيادة الأموال في الخزينة فقط بل أهميته في تنمية ثروات المجتمع"، مضيفاً في مقابلة مع برنامج "صار الوقت": قادرون خلال 3 سنوات على نقل البلد الى مكان أفضل على الصّعيد الرقمي، والحكومة أنتجت الكثير خلال الفترة الماضية وكلّ وزير لديه ورشة إصلاح.

وأكد الحاج أنّ "لا استثمار في البلد من دون الهيئة الناظمة للاتصالات، والأهم اليوم إيصال "الفيبر أوبتك" الى مختلف المناطق اللبنانية وأتعهد خلال سنة تلزيم الشبكة في بيروت وخارجها"، مشيرا الى أنه "منذ اسبوعين حتى اليوم اتخذنا اجراءات لتحسين الشبكة وتطويرها وتحسين الخدمة وهدفي توسيع شبكتي الموبايل بسنة واحدة، وLiban Telecom تأسست وهمّي تقديم أفضل خدمة للمشترك بأحسن الأسعار في الخلوي"، وتابع: موضوع الـ5G يرتبط بالمقوّمات والخطّ الثابت اليوم بخطر وهناك جهود كبيرة في هذا الإطار.

وكشف وزير الاتصالات أنه "قبل نهاية أيار مرسوم "ستارلينك" سيكون على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، وحضّرنا الأرضية السياسيّة لـ"ستارلينك" التي ستؤسّس شركة لها في لبنان وستكون الخدمة محصورة بالشركات.

أما في الملفين السياسي والأمني فقال الحاج "أنا مع تسليم السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة وعلى الجيش مصادرة أي سلاح خارج إطار الدولة، لكي يُساعدنا المجتمع الدولي علينا نسج علاقات معه، وانفتاح الدول العربية على لبنان أمر مستجدّ ونتّكل على الرئيس عون ليفاوض الحزب على الوقت المناسب لتسليم سلاحه".

وفي الختام أشار الحاج الى أنّ "أهالي الجنوب يتعطّشون للدولة بمختلف مكوّناتها، وخمسون سنة من الارتكابات بحقّ الدولة اللبنانية ولا يجب التضحية بشبابنا لتنفيذ أي أجندة ودفعنا ثمناً باهظاً من أجل القضية الفلسطينية وقد حان وقت لتحييد لبنان عن هذا الصراع".