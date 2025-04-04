Apr 4, 2025 7:26 PMClock
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وزير الإعلام اليمني: الغارات الأميركية خلال أسبوعين قتلت المئات بينهم قيادات حوثية من الصف الأول والثاني والثالث

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