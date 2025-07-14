زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطار جولتها في الجنوب، مركز الخدمات الإنمائية في بلدة جبشيت، حيث كان في استقبالها رئيس البلدية الدكتور حسين فحص وعدد من الفاعليات الاجتماعية والبلدية.

وأعلنت السيد خلال مؤتمر صحافي في المركز، عن خطة الوزارة للاستجابة لملف النزوح السوري، بالتوازي مع دعم العائلات اللبنانية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أن "150 ألف مواطن لبناني في المنطقة سيستفيدون من مساعدات نقدية بقيمة 145 دولارا شهريا ولمدة ثلاثة أشهر، في مرحلة أولى من الدعم المباشر".

وقالت: "نحاول أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، ونعلم حجم الأعباء التي يتحملها أبناء هذه المناطق. بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة، ستنتقل العائلات تلقائيا إلى برنامج "أمان"، الذي يُعتبر من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، ويوفر دعما شهريا مستداما للعائلات الأكثر حاجة".

وشددت على "أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والهيئات المحلية، من أجل تأمين الاستجابة السريعة لحاجات الناس، وتعزيز فعالية البرامج والخدمات الاجتماعية في المناطق الجنوبية".