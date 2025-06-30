أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين، في تعليق على الحرائق التي اندلعت في القبيات شمالي البلاد، أن "حرائق القبيات اليوم تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين!".

وأشارت إلى أن "فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع".

وشددت الزين على أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأسوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".

وختمت بالقول: "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".

واندلع حريق في جرود القبيات في عكار شمالي لبنان وأتت النيران على مساحات شاسعة من الثروة الحرجية.

وتمددت النيران بوتيرة سريعة بسبب الرياح واقتربت آلسنة النيران من بعض الأبنية والممتلكات، وسط جهود صعبة للسيطرة على الحريق.