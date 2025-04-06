يزور وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط الكويت الثلاثاء المقبل، وفق ما أكده المدير العام ل‍وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ «الأنباء» الكويتية، لبحث العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

يأتي ذلك، فيما بحثت نائب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان «أورتاغوس أثنت خلال اللقاء على خطة الحكومة الإصلاحية والخطوات التي باشرت بها في موضوع رفع السرية المصرفية ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة وغيرها من المشاريع».