Jul 1, 2025 10:11 AMClock
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وزيرا الخارجية المصري والقطري يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وخفض التصعيد والدفع بالحلول الدبلوماسية

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