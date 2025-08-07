Aug 7, 2025 7:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة: 5 قتلى و 10 جرحى حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على طريق المصنع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o