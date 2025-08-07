المركزية- أغارت عصر اليوم، مسيرة بصاروخين في بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف".

وأشارت المعلومات إلى أن "الغارة من مسيرة على بلدة كفردان بصاروخين ادت إلى سقوط الشهيد علاء هاني حيدر".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل عنصر من حزب الله في ضربة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في البقاع شرقي لبنان.

وأُفيد عن استهداف سيارة على طريق المصنع اللبناني عند نقطة دير زنون، عصر الخميس، في تطور أمني لافت في البقاع الشرقي، لم تُعرف بعد تفاصيله الكاملة أو طبيعة الجهة المنفذة، وسط تأهب أمني في المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة، أن “غارة الجيش الإسرائيلي على طريق المصنع، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ست ضحايا وإصابة عشرة أشخاص بجروح”.

ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت درون 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني.

وافيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين "روبوت" معطّلتين في بلدة يارون.

وأدت الغارات الإسرائيلية ‏على دير سريان في جنوبي لبنان ليل الأربعاء – الخميس، إلى أضرار كبيرة في السيارات والممتلكات.

