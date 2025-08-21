اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان ان "في سياق الجهود الإصلاحية، ولا سيما من الناحية التشريعية، وبالأخص تعديل القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية، شكّلت وزيرة الشباب والرياضة بموجب القرار رقم 140/1/2025 تاريخ 2/7/2025 لجنة كلفتها مهاما تشريعية من بينها إعادة دراسة القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لمختلف الأنشطة الرياضية وسواها، وذلك بغية تحديثها وتطويرها".

وتابع: "بالنظر الى الخصوصية التي اكتسبتها رياضة "الطيران الشراعي" مؤخراً، بادرت الوزيرة إلى فصلها عن بقية الألعاب الرياضية بغية تسريع إنجاز القرار الفني الخاص بها، وعدم ربطها بالألعاب الرياضية الأخرى، مع إقرار تغيير تصنيف رخصة هذه الأندية من "شبابية" إلى "رياضيّة"، كونها كانت منذ العام 2007، قد صُنفت كجمعيات شبابية خاضعة لمصلحة الشباب، فتقرر إحالة كامل الملف على مصلحة الرياضة، حيث المرجعية الطبيعية".

واوضح البيان أنّ "القرار رقم 90/1/2007 لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجويّ، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، وأن التعديلات المقترحة تتطرق فقط لهذين النشاطين من بين أنشطة رياضات الهواء، مع الإشارة الى أن الجمعيات المرخصة في هذا المجال من قبل الوزارة، تعمد عادة الى الاستحصال على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة قبل الطيران".

واشار الى ان "الادارة أعدّت ملفا خاص بالأندية الـ 13 المرخصة من قبلها، منذ صدور رقم 90/1/2007، والذي استند في حينه الى شروط فنيّة مطابقة لمعايير السلامة المعتمدة من الإتحاد الدوليّ للطيران (FAI).

كذلك، درست الإدارة ملفاً أعدته الأندية المرخصة الـ 13، بناء لطلب الوزارة، يتعلق باقتراحاتها لتشكيل لجنة للرياضات الجوية وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة برياضة الطيران الشراعيّ وسائر الرياضات الجوية وإنشاء إتحاد لبنانيّ لهذه الغاية.

وبعدما أنجزت الدوائر المختصة في الوزارة "مشروع القرار" المتعلق بشروط الترخيص للجمعيات في رياضة الطيران الشراعي ومعايير السلامة الخاصة باللعبة، بحيث تبقى التعديلات مراعية للإطار التنظيمي العام، وجهت وزيرة الشباب والرياضة الدعوة قبل يومين الى ممثلي الجمعيات الـ13 لمناقشة "مشروع القرار"، وزودتهم مسبقاً بنسخة منه لدراسته".

ولفت البيان الى ان "في الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس، جرت مناقشة "مشروع القرار"، وتحديد صباح غد الجمعة لإستكمال وإنجاز الصياغة النهائية للقرار.

كما تم إبلاغ المجتمعين، أنه وفور صدور القرار الخاص بالشروط والمعايير عن الوزارة بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة، سيتم تشكيل لجنة مدتها سنة لادارة نشاط الطيران الشراعي، على أن يُجدد ترخيص الجمعيات التي تستوفي الشروط وفق القرار، وتجمد رخص الجمعيات غير المستوفية، وتعطى مهلة سنة لتحقيق الشروط الجديدة، يصار بعدها الى الغاء الترخيص.

كما تقرر وبعد انقضاء السنة، انتخاب اتحاد رياضي وطني لإدارة الرياضات الجوية في حال توفر العدد اللازم من الجمعيات، يكون هو المسؤول، كما اللجنة تجاه الوزارة عن هذه الرياضة وجمعياتها".

وختم البيان: "يهم وزارة الشباب والرياضة الإيضاح بأن القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لديها لم تلحظ إطلاقاً نشاط الـ(Acro Paragliding)، التي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر، وهو نشاط غير وارد في القرارات التنظيمية، التي تقتصر كما سبق الإشارة على نشاطيّ مظلات المنحدرات Parapente والمثلث الطائر Delta plane، وسوف تصدر الوزارة تعميماً لتأكيد منع ممارسة هذا النشاط في لبنان تحت طائلة الملاحقة القانونية والمسؤولية الجزائية".