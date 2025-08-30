آخر الأخبار
8:32 AM
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 86 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة خلال الليل
ألمانيا: لن نوافق حاليا على فرض عقوبات على إسرائيل
2025-08-30 12:00:04
وزارة الصحة في غزة: 10 حالات وفاة بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء ...
2025-08-30 11:59:52
رئيس الجمهورية: نؤكد كما في كل عام التزامنا الثابت بمتابعة قضية تغي...
2025-08-30 11:48:44
متري: كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري والزيارة كانت وشيكة لكنها لم يحدد لها موعد ولم تُعرقل
ألمانيا: لن نوافق حاليا على فرض عقوبات على إسرائيل
وزارة الصحة في غزة: 10 حالات وفاة بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية
رئيس الجمهورية: نؤكد كما في كل عام التزامنا الثابت بمتابعة قضية تغييبه على جميع المستويات وعدم التفريط بحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة
طارق متري: حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني–لبناني
عون: أفضل ما نفعله وفاء للإمام المغيّب أن نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء أمامها
طارق متري: برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وورقته سقطت والحكومة باتت في حِلّ منها
طارق متري: لم يحملني نواف سلام أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد
روسيا: أسقطنا 20 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة منها 18 في القرم
زيارة الوفد القضائي السوري مؤجلة... لِمَ الصمت الرسمي حول مصير 622 معتقلا في سوريا؟
كيف سيكون طقس بداية ايلول؟
منظمة الصحة: تفشي الكوليرا يزداد في شكل حاد
متى يجب تنظيف الأسنان صباحا.. قبل أم بعد الإفطار؟
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
ناصر الدين في مؤتمر الاغتراب الطبي: لبنان الصحي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب
بخاش: نطلق اليوم منصّة إيبوقراط لجمع أطباء لبنان حول العالم
ما هي تقنية الـ ICTriplex التي ابتكرها سالم للقضاء على السرطان؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
12:01 PM
متري: كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري والزيارة كانت وشيكة لكنها لم يحدد لها موعد ولم تُعرقل
12:00 PM
ألمانيا: لن نوافق حاليا على فرض عقوبات على إسرائيل
11:59 AM
وزارة الصحة في غزة: 10 حالات وفاة بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية
11:48 AM
رئيس الجمهورية: نؤكد كما في كل عام التزامنا الثابت بمتابعة قضية تغييبه على جميع المستويات وعدم التفريط بحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة
11:48 AM
طارق متري: حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني–لبناني
11:48 AM
عون: أفضل ما نفعله وفاء للإمام المغيّب أن نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد
11:42 AM
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء أمامها
11:39 AM
طارق متري: برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وورقته سقطت والحكومة باتت في حِلّ منها
11:38 AM
طارق متري: لم يحملني نواف سلام أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد
11:37 AM
روسيا: أسقطنا 20 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة منها 18 في القرم
