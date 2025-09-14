باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تنظيف وصيانة نفق شكا الذي يبلغ طوله حوالى 400 متر، في إطار مشروع "لبنان على السكة" لصيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على كافة الأراضي اللبنانية.

وأعلنت الوزارة في بيان ان الأشغال تشمل تنظيف المسلك الممتد من طرابلس باتجاه بيروت، وكانت أشغال التنظيف قد انطلقت أمس وتستمر حتى نهاية اليوم، مع اعتماد خطة مرورية استثنائية تضمن سلامة العابرين وتسهيل حركة السير على هذا الممر الحيوي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أعمال عملية متواصلة لتعزيز السلامة في الأنفاق، وتوفير رؤية أوضح للسائقين بما يدعم سلاسة السير ويقلّل المخاطر.

وأكدت الوزارة أنها في صدد دراسة تركيب إنارة النفق في كلا الاتجاهين باستخدام الطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في خطوة نوعية نحو طرق أكثر أمانًا واستدامة، ما يعزز السلامة ويحسن تجربة القيادة ويعتمد حلولًا مبتكرة صديقة للبيئة.