كشفت وثائق قضائية أن ريان روث، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول 2024، سعى لشراء صواريخ "ستينغر" من شخص أوكراني لاستهداف الطائرة الرئاسية.

ووفقاً لوثيقة قضائية قدمتها النيابة الاتحادية، حاول روث في آب 2024 شراء أسلحة ثقيلة عبر الإنترنت من شخص أوكراني لديه إمكانية الوصول إلى أسلحة عسكرية.

ونُقل عنه قوله لشخص آخر: "*أرسل لي آر بي جي أو ستينغر وسأرى ما يمكننا فعله"، مضيفاً: "أحتاج إلى معدات لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات".

وحاول روث أيضاً شراء بندقية عيار 50 مم، وهي أكثر قوة من البندقية التي حصل عليها سابقاً، لكن جهة اتصاله لم تتمكن من توفيرها قبل الحادث.

محاولة الاغتيال الفاشلة

في أيلول 2024، اختبأ روث بين الأشجار بالقرب من نادي "ترامب إنترناشيونال" في ويست بالم بيتش، حاملاً بندقية.

ولاحظ أحد عناصر الخدمة السرية البندقية وفتح النار، فهرب روث بسيارته قبل أن يُعتقل على بعد 50 ميلاً من مكان الحادث.