فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف "أسطول الظل" الإيراني، طالت فرداً واحداً وكيانات مقرها في الهند والإمارات.

واستهدفت وزارة الخزانة المواطن الهندي جوجويندر سينغ برار، المقيم في الإمارات، والذي يمتلك شركات شحن بأسطول يضم حوالي ٣٠ سفينة.

وقالت الوزارة في بيان: "تُشارك سفن برار في عمليات نقل نفط إيراني عالية المخاطر من سفينة إلى سفينة في المياه قبالة سواحل العراق وإيران والإمارات وخليج عُمان".

وأضافت الوزارة، أن العقوبات تستهدف أيضا كيانين في الإمارات وكيانين آخرين في الهند تمتلك وتشغّل سفن برار التي تنقل النفط الإيراني نيابة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية والجيش الإيراني.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني على شبكته من شركات الشحن والوسطاء الذين ليس لديهم وازع من ضمير مثل برار وشركاته لتمكين مبيعاته النفطية وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة تركز على تعطيل جميع عناصر صادرات النفط الإيرانية، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى التربح من هذه التجارة".