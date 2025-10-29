Oct 29, 2025 8:27 AMClock
أبرز الأحداث
واشنطن بوست عن صور أقمار صناعية: مركبات عسكرية بالفاشر موجودة قرب مجموعات جثث لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء

