بدأت شركة "ميتا"، الإثنين، وقف تقديم التحديثات الخاصة بتطبيق "واتساب" على بعض أجهزة "آيفون"، التي أصدرتها "أبل" منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة المالكة لـ"واتساب"، فإن الأجهزة المتأثرة تشمل هواتف iPhone 5s، وiPhone 6، وiPhone 6 Plus، التي تعمل بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه، حيث لم تعد هذه الإصدارات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمان التي يفرضها التطبيق.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لديهم هاتف "آيفون" قديم ولم يتم تحديثه منذ مدة، قد يكونوا بحاجة إلى الانتقال إلى هاتف جديد.

وبذلك لم يعد باستطاعة مالكي عدد من أجهزة آبل استخدام تطبيق "واتساب" في إرسال واستقبال الرسائل، حيث سيتوقف نظام الدردشة عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من iOS 15.1.

وقبل 5 مايو، كان يمكن لأي جهاز آيفون قادر على تشغيل iOS 12 أو إصدار أحدث أن يستخدم التطبيق، لكن ذلك سيتغير مع التحديث الرئيسي المقبل من "واتساب".

ورغم أن هذه الهواتف لم تعد تشكل سوى نسبة صغيرة من مستخدمي واتساب، فإن هذا القرار سيصيب محبي الأجهزة القديمة بخيبة أمل.

وأقدم هذه الهواتف، 5s، أطلق عام 2013، بينما الأحدث بينها، 6 بلس، طرح في 2014، وهي طرازات أوقفت شركة "أبل" إصدارها عام 2016 وأعلنتها أجهزة قديمة.

ويعني إدراج هذه الهواتف في قائمة المنتجات القديمة، أن "أبل" لن تقدم لها خدمات صيانة أو قطع غيار أو تحديثات أمنية أو برمجية.

وبالإضافة إلى "واتساب"، لم يعد بإمكان مستخدمي هذه الأجهزة القديمة استخدام تطبيقات مثل "إنستغرام" و"سبوتيفاي".

وأفادت "واتساب"، تعليقا على القرار: "تتغير الأجهزة والبرمجيات باستمرار، لذا نقوم بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها بشكل منتظم ونجري التحديثات. قبل أن نتوقف عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات داخل التطبيق وتذكيرات عدة مرات لترقية النظام".

وبحسب شركة "ميتا"، فـ"لضمان استمرار استخدام واتساب، من الضروري تحديث جهازك إلى iOS 15.1 أو إصدار أحدث، حتى لو كان جهازك من الطرازات الحديثة".

و"للتحقق من إصدار النظام الحالي، افتح (الإعدادات)، اختر (عام)، ثم اضغط على (حول)، أسفل عنوان (الإصدار)، سترى رقم إصدار iOS المثبت حاليا".

و"إذا كنت بحاجة إلى التحديث، انتقل إلى (عام) في (الإعدادات)، ثم اختر (تحديث البرنامج). إذا كان هناك إصدار أحدث متاح، اضغط على (تثبيت الآن) لبدء التحديث".

ولضمان حصولك على آخر التحديثات الأمنية والبرمجية تلقائيا، يمكنك تفعيل "التحديثات التلقائية" في صفحة "تحديث البرنامج".

المصدر: سكاي نيوز