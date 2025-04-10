أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن إيران هي من يقرر ما إذا كان نقل قاذفات “بي-2” أخيرا يُعتبر رسالة موجّهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في مفاوضات الملف النووي.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز “بي-2” في آذار الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأميركية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.

ويشير الخبراء إلى أن تقنية التخفي المتطورة التي تتمتع بها هذه القاذفات، إضافةً إلى قدرتها على حمل أضخم القنابل التقليدية والنووية الأميركية، تجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات في منطقة الشرق الأوسط.

وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: “سنترك لهم أن يقرّروا”.

يُذكر أن سلاح الجو الأميركي لا يمتلك سوى 20 قاذفة من هذا الطراز، ما يجعل استخدامها محدودًا وفي ظروف استثنائية.

وأضاف الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي في بنما: “إنها أصول استراتيجية عظيمة… رسالتها موجهة للجميع”.

وتابع موضحًا: “الرئيس ترامب كان واضحًا… لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي. نحن نأمل بشدة – والرئيس يركز على تحقيق ذلك عبر الحلول السلمية”.